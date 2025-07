Absolvido, Paquetá pode render quase meio bilhão de reais ao West Ham

Em 2023, quando a investigação veio à tona, Paquetá estava perto de fechar com o Manchester City por 100 milhões de libras. O processo travou a negociação, afetou sua imagem e até o tirou da Seleção Brasileira . Agora, com a situação resolvida, ele volta a ser um nome forte na janela de transferências.

A absolvição de Lucas Paquetá no caso de apostas esportivas reacendeu o interesse do mercado e abriu caminho para uma possível transferência. O West Ham, dono dos direitos do meia de 27 anos, já indica que espera entre 50 e 60 milhões de libras (R$ 370 a R$ 444 milhões) para liberá-lo.

O City segue de olho, mas ainda não fez uma nova proposta oficial. Com contrato até 2027, Paquetá está com o elenco do West Ham na pré-temporada nos EUA. Ele, inclusive, marcou um gol e deu assistência em amistoso contra o Everton. A estreia do time na Premier League está marcada para 16 de agosto, contra o Sunderland.

Além disso, um retorno ao Flamengo está descartado. O clube carioca até tentou contratá-lo no ano passado, mas a oferta de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões) foi recusada. Agora, inocentado das acusações, Paquetá ao radar do mercado europeu.

