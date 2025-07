Vinicius Júnior vira problema para o Real segundo a imprensa espanhola

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além da negociação salarial, a imprensa ainda critica o desempenho do atacante na última temporada, apontando queda na capacidade de desequilíbrio e na eficiência de gols. O técnico Xabi Alonso ainda teria dúvidas sobre a dupla Vinícius-Mbappé, com tendência a optar pelo francês no time titular.

A pressão interna, inclusive, também cresce. Parte da torcida estaria insatisfeita com o comportamento individualista do brasileiro. Assim, o cenário alimenta rumores de que o Real Madrid pode negociar Vinícius com clubes do Oriente Médio, enquanto o presidente ainda não descartou uma renovação, mas percebe que o jogador pode estar inclinado a sair.

