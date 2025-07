Vasco para no CSA e fica no 0 a 0 em Maceió (AL), pela Copa do Brasil

Com direito a expulsão de João Victor, Cruz-Maltino esbarra na falta de pontaria, e definição de vaga nas quartas fica para São Januário / Crédito: Jogada 10

Não foi por falta de tentativa, mas o Vasco ficou no 0 a 0 com o CSA, nesta quarta-feira (30/7), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino perdeu um caminhão de gols, seguindo sem ganhar após o fim do Mundial de Clubes – já são seis partidas sem vitórias, com quatro empates consecutivos.

Dessa forma, os times se reencontram na próxima quinta-feira (7/8), pela volta, em São Januário, às 20h (de Brasília). Com o empate, quem vencer passa de fase. Já se tiver nova igualdade, a decisão sairá nos pênaltis. Primeiro tempo Apesar da festa absurda da torcida do CSA antes de a bola rolar, o Vasco foi quem começou dono do jogo, dominando a posse de bola e as ações. Não à toa, em menos de 15 minutos, já criara três oportunidades, fazendo o goleiro Gabriel Félix trabalhar duas vezes. A primeira, em cabeceio de Vegetti. Depois, em chute de fora de Tchê Tchê. Nuno Moreira, aos 21′, também desafiou o arqueiro alagoano. A partir daí, o Cruz-Maltino se viu com poucos espaços e sem muita criação. O CSA, tentando entrar no jogo, assustou em cabeçada de Betão para fora. Depois, o time da casa tentou explorar contra-ataques cedidos através de perdas de posses do Vasco, mas sem criar grandes oportunidades. A melhor delas foi com Cachoeira, mas o auxiliar Rafael da Silva Alves (RS) anotou impedimento erroneamente. LEIA MAIS: Presidente da CBF, Samir Xaud é alvo de ação da Polícia Federal

Segundo tempo Os times mudaram na volta do intervalo. Característica de Diniz, ele tirou Mauricio Lemos (amarelado) e promoveu a entrada do volante Thiago Mendes, mandando Hugo Moura para a zaga. O Vasco, no entanto, não conseguia criar. E a melhor chance do CSA saiu através de erro de Hugo Moura, que calculou errado o quique da bola e viu Baianinho – a tal mudança do Azulão – ficar de cara para Léo Jardim. O atacante, porém, chutou para fora. Então, o Vasco empilhou finalizações ruins. Primeiro, Vegetti ficou com ela dentro da grande área, girou e isolou, desperdiçando oportunidade incrível. Rayan tentou de longe e mandou nas mãos do goleiro. Depois, duas chances seguidas de Coutinho, que entrou no lugar de David, voltando após quatro jogos fora por lesão. Ambas foram para fora, mas a segunda foi de dentro da pequena área após excelente tabela com Piton. Ainda deu tempo para João Victor, jogador que a torcida vascaína mais pega no pé atualmente, receber o cartão vermelho. Ele já tinha amarelo e, aos 40′, botou a mão no rosto do atacante, levando a segunda punição e deixando o campo mais cedo. Ficou, então, para São Januário.

Próximos passos de CSA e Vasco O CSA se volta agora para a Série C, já que recebe, novamente no Rei Pelé, o Botafogo-PB, pela 15ª rodada. A partida já é neste sábado (2/8), às 17h. No mesmo dia, mas mais tarde, às 18h30, o Vasco visita o Mirassol, pela 18ª rodada do Brasileirão. A volta entre o Cruz-Maltino e o Azulão, em São Januário, será na próxima quinta, às 20h. Caso haja um vencedor no duelo em questão, este time avançará às quartas. Caso o empate persista, a definição sairá nas penalidades. CSA 0 x 0 VASCO Oitavas de final da Copa do Brasil 2025 – Ida

Data e horário: quarta-feira, 30/07/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

CSA: G abriel Félix; Felipe Albuquerque, Betão, Islan e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Luciano Naninho (Baianinho, intervalo), Brayann (Silas, 27’/2ºT) e Guilherme Cachoeira (Marcelinho, 34’/2ºT); Tiago Marques (Adiel, 27’/2ºT). Técnico: Márcio Fernandes.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos (Thiago Mendes, intervalo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan (Lucas Freitas, 42’/2ºT), Nuno Moreira (Loide Augusto, 22’/2ºT) e David (Coutinho, 13’/2ºT); Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Camacho, Felipe Albuquerque (CSA); Mauricio Lemos, João Victor, Lucas Piton (VAS)

Cartões Vermelhos: João Victor (VAS), aos 40’/2ºT