Supostas traições simultâneas causam indignação à alta cúpula do Inter, ironias e reações de esposas

Mulheres de jogadores criticaram publicamente a postura do clube em meio à polêmica extraconjungal de quatro atletas do elenco atual

Na última terça-feira (29), o portal Leo Dias publicou uma denúncia ligada diretamente aos bastidores do Internacional — às vésperas das oitavas de final da Copa do Brasil. A reportagem revelou que quatro jogadores do elenco colorado teriam se envolvido e traído simultaneamente suas respectivas esposas com a filha de uma figura relevante do clube. Apesar de nenhum posicionamento oficial, o Inter ironizou o tema em suas redes sociais.

A revelação surgiu a partir de fontes próximas à alta cúpula do clube e rapidamente se espalhou nas redes sociais. De acordo com a reportagem, o dirigente envolvido ficou indignado com a exposição pública da situação e o caso repercutiu em diferentes núcleos internamente. Bem como os dos atletas, o nome do membro da gestão está mantido sob sigilo, mas o portal reforçou que se trata de alguém com influência na estrutura administrativa do Colorado.