São Paulo: Ryan Francisco passa por cirurgia no joelho e só volta em 2026

O atacante Ryan Francisco, do São Paulo, foi submetido nesta quarta-feira (30/7) a uma cirurgia para correção de uma ruptura no ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O procedimento, realizado no Hospital Albert Einstein, foi bem-sucedido, e o atleta deve receber alta nos próximos dias. Assim, ele deve iniciar a recuperação no Reffis, centro de reabilitação do clube.