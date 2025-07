Samuel Lino cita papel de Filipe Luís em sua chegada e afirma: ‘Maior clube do mundo’

Contratação mais cara da história do Flamengo, Samuel Lino chegou ao Rio de Janeiro, fez exames médicos e conheceu as instalações do Ninho do Urubu. Assim, depois de assinar contrato até o fim de 2029, o atacante deu suas primeiras palavras como jogador rubro-negro e destacou importância de Filipe Luís em sua chegada.

“Já vinha tendo conversas com clubes da Europa e tudo, eu não esperava, e o Flamengo veio com força. E quando o Flamengo vem com força e boas condições, é muito difícil dizer não porque é o maior clube do mundo. (…) Foi a mão do Filipe (Luís), o (José) Boto também, e toda a minha família e empresários. Todos estiveram de acordo em aceitar essa proposta, que fosse bom voltar para casa, perto da família também. Isso foi muito importante”, disse.