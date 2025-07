Organizada do Santos se reúne com diretoria e cobra Cleber Xavier e postura de Neymar

Torcida Jovem teve reunião com Marcelo Teixeira e membros da direção, pedindo mudança de postura dentro do clube

A Torcida Jovem, principal organizada do Santos, voltou a se posicionar publicamente diante do momento turbulento vivido pelo clube, envolvendo resultados dentro de campo e questões extracampo, como a recente polêmica com Neymar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta terça-feira (29/7), membros da organizada se reuniram com dirigentes do clube na Vila Belmiro para cobrar mudanças. O encontro contou com a presença do presidente Marcelo Teixeira, do vice-presidente Fernando Bonavides e do assessor especial da presidência, Júnior Bozzella, além de outros integrantes da diretoria. Até o momento, o Santos não divulgou uma nota oficial sobre a reunião.

No comunicado publicado após a conversa, a torcida foi contundente ao questionar o trabalho do técnico Cleber Xavier, que está no cargo há pouco mais de um mês.

“Respeitamos a pessoa de Cleber Xavier, entretanto, como treinador do Santos, é necessário muito mais do que os lampejos apresentados, ou uma eventual vitória segunda-feira. O Santos precisa de consistência técnica e de resultados, imediatamente!”, afirmou a organizada.

A nota também criticou a ausência de um planejamento sólido por parte do clube. Além disso, critica a insistência na permanência de um treinador que, na visão da torcida, ainda não mostrou serviço.