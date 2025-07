Organizada do Atlético faz manifestação na porta do CT; Hulk é aplaudido

Torcedores cobram e apoiam jogadores antes de confronto contra o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, pelas oitavas da Copa do Brasil

Diante da situação, o atacante Hulk e diretor de futebol do Atlético, o ex-goleiro Vítor, que conversaram com os torcedores. Eles prometeram também “raça” nos duelos dos próximos dias contra o Rubro-Negro.

A principal organizada do Atlético , a Galoucura, marcou presença no último treino do elenco antes de enfrentar o Flamengo, pelas oitavas da Copa do Brasil. Os torcedores se reuniram em frente à Cidade do Galo e prometeram apoio à equipe nas partidas. Entretanto, eles também questionaram um possível “racha” no elenco. A concentração dos integrantes começou por volta das 13h e se estendeu até a saída do ônibus com a delegação, às 14h.

Em conversas com os torcedores presentes, Hulk assegurou que não há qualquer “racha” no plantel: “Está todo mundo no mesmo barco”, garantiu o atacante. Em seguida, o atacante recebeu aplausos da organizada pela postura.

Hulk, atacante do Atlético-MG

“Primeiramente, é agradecer a confiança e o apoio de vocês. Quero passar também a visão que aqui não tem grupo rachado. Está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo com a mesma vontade de continuar fazendo história e ganhando títulos importantes.

A gente está embarcando agora para o Rio de Janeiro com muita fé de que vamos alcançar um resultado positivo. Mas o mais importante é na próxima quinta-feira comemorar junto com vocês essa classificação. A gente sabe como essa Copa do Brasil é importante para a gente também, então contamos com o apoio de vocês.

A gente entende o esforço que vocês fazem. Como você mesmo falou, não é fácil sair daqui com todo o custo, a insegurança que a estrada proporciona. Mas podem ter certeza que vamos entrar com toda a raça, que é o que diz o Galo, “lutar até o fim e nunca desistir”. Com fé em Deus e com o apoio de vocês, vamos fazer um grande jogo e conquistar o nosso objetivo”.