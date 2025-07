Nos pênaltis, Cruzeiro vence o Flamengo e avança no Brasileirão Sub-20

O Cruzeiro está classificado para a semifinal do Brasileirão Sub-20. Após empate em 1 a 1 com o Flamengo no tempo normal, a Raposa levou a melhor na disputa de pênaltis, venceu por 4 a 3 e carimbou a vaga entre os quatro melhores times do campeonato. O goleiro Marcelo brilhou nas penalidades, com duas defesas nas duas últimas cobranças rubro-negras. Baptistella e Pedro Leão marcaram os gols no tempo regulamentar.

Com o resultado, o Cruzeiro agora espera o vencedor de Palmeiras x Juventude para descobrir o adversário da semifinal. A partida será nesta quinta-feira, às 16h, na Arena Barueri. O Flamengo, assim, se despede da competição nacional.