Mancini aponta azar em carreira de Neymar e dá conselho para ser o melhor: ‘Viver como campeão’

Técnico, que foi o responsável pela estreia do jogador no profissional em 2009, comentou sobre a carreira do craque / Crédito: Jogada 10

Vagner Mancini, atualmente técnico do Goiás, foi o responsável pela estreia de Neymar no profissional do futebol brasileiro em 2009. Na terça-feira (29), o treinador comentou no programa “Voz do Esporte”, sobre o jogador não ter conquistado a Bola de Ouro. “Eu acho que o Neymar, ele não deu muita sorte, porque ele pegou a grande fase do Cristiano Ronaldo do Messi. Porque o Neymar, ele pode não ter ganho como o melhor do mundo, mas ele poderia ter ganho não só uma vez, como duas ou três vezes. Porque ele tem futebol pra isso, ele é diferenciado pra isso”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, Mancini lembrou da primeira vez que colocou Neymar para treinar junto com a equipe profissional e reforçou que ele é um jogador ‘especial’. “Eu me lembro que quando eu botei o Neymar pra jogar a primeira vez, ele entrou num treino e eu deixei o treino correr um pouquinho mais do que o tempo que eu ia dar só pra vê-lo. Eu pedia nessa época pra que atacasse muita profundidade, atacassem a última linha dos zagueiros. Aí ele encostou em mim e falou assim: ‘Mancini, eles não me entendem’. Eu falei, Neymar, calma que já já eles vão começar a te entender. Ou seja, ele com 17 anos, novo de tudo, muito cru, mas com uma visão de jogo fora do comum. Ele é especial, né? Acho que ninguém duvida disso. Acho que as pessoas fazem muitas críticas a ele por outras coisas, mas não pelo futebol que ele sempre jogou”, afirmou. Neymar pode ser o melhor? No entanto, o técnico também deu sua opinião sobre a vida extracampo do jogador. De maneira geral, Mancini comentou que tudo em excesso atrapalha e reforçou que para Neymar ser o melhor, tem que viver como campeão.