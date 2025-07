Mancini ainda cobra pagamentos do Botafogo e mais três clubes na Justiça

Vagner Mancini, atualmente técnico do Goiás, revelou que ainda cobra na Justiça pagamentos ao Botafogo e mais três clubes. Na terça-feira (29), o treinador falou, no programa “Voz do Esporte”, sobre o seu caso e também citou uma dívida de mais de 100 jogadores com o Alvinegro.

“Tenho ainda quatro clubes na Justiça. Uma dívida com o Botafogo, que contrata a todo instante e tem uma lista de mais de 100 jogadores para receber da Justiça. E é uma Justiça lenta porque caso você ganhe sempre cabe um novo recurso”, disse Vágner Mancini em entrevista ao Voz do Esporte.