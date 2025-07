Lucas Silva reclama de lance de Pottker com Fagner e analisa empate do Cruzeiro

Atacante do CRB dá entrada dura em lateral do Cruzeiro nos acréscimos de empate em 0 a 0 pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Após o empate do Cruzeiro em 0 a 0 com o CRB, o volante Lucas Silva reclamou bastante de uma falta dura do atacante William Pottker em Fagner, que ocorreu já nos acréscimos da partida. O camisa 16 da Raposa, inclusive, afirmou que o lance era para cartão vermelho e questionou a ausência do VAR para checagem. “Não consigo nem explicar direito. Não sei se foi com maldade, mas o Fagner nem conseguiu ficar em pé na partida. Poderia ter olhado no VAR. Muito lance para ser analisado. Hoje em dia, um carrinho desse, era para vermelho direto”, comentou Lucas Silva em entrevista à “Amazon Prime”.