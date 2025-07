Lewandowski, do Barcelona, entra no radar de clubes da Arábia Saudita

Apesar de ainda ter um ano de contrato com o Barcelona, Lewandowski tem chamado a atenção de clubes sauditas, de acordo com informações do jornal “Mundo Deportivo”. No entanto, ainda segundo a publicação, os culés não têm qualquer intenção de vender o polonês neste momento, algo que dependerá dos valores propostos.

Dessa forma, o jogador tem vínculo até junho de 2026, o que aumenta o interesse de outras equipes por seu futebol. Clubes da Arábia Saudita sondaram o staff do atacante para saber de seu interesse para o futuro.