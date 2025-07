Jovem goleiro assina primeiro contrato com São Paulo e tem multa de R$ 385 milhões

Carlos Ferreira, de apenas 17 anos, firmou primeiro vínculo profissional da carreira com o Tricolor nesta semana

Agora, o arqueiro, nascido em Chapecó, em Santa Catarina, tem compromisso com o Tricolor paulista até julho de 2028.

O jovem Carlos Ferreira, de apenas 17 anos, assinou nesta semana o seu primeiro contrato profissional com o São Paulo. O goleiro tinha vínculo amador até setembro deste ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: São Paulo busca vaga nas quartas da Copa do Brasil pelo sexto ano seguido

Assim, para evitar assédio de outros clubes, o São Paulo estipulou multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 385 milhões) para o goleiro, que está em Cotia desde 2022. Este valor é para clubes do exterior.

Goleiro criado na base do São Paulo assina com PSG

Recentemente, o PSG anunciou a contratação do goleiro Renato Marin, de apenas 19 anos, que passou pela base do São Paulo. O jogador conquistou o paulista sub-13 pelo Tricolor, em 2019.

No ano seguindo, o jovem mudou-se para a Itália e acertou com a Roma. Agora, tem contrato de cinco anos com os franceses.