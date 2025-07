Jornal critica fase de Rodrygo no Real Madrid: ‘Mundial o tornou um coadjuvante’

“No futebol moderno, cinco meses sem comemorar equivalem a uma eternidade. Tempo suficiente para que os boatos se espalhem como fogo em palha. Nas últimas semanas, o nome de Rodrygo tem viajado de cidade em cidade enquanto ele permanece imóvel em uma geografia emocional incerta. Neste momento, o brasileiro continua vivendo entre parênteses, aguardando para decidir seus próximos passos”, destacou o jornalista Sergio Rodríguez.

“A Copa do Mundo de Clubes o tornou um jogador coadjuvante. Rodrygo jogou 101 minutos, divididos em três partidas. Um fato que não mente e contrasta com as palavras de Xabi no início do torneio. “Ela vai ser importante Mas não foi. Ele foi titular na primeira partida contra o Al-Hilal e, depois, foi relegado à sombra de Gonzalo”, completou.

Perda de garra e DNA madrilenho

O brasileiro, de 24 anos, defende o Real Madrid desde 2019, com 68 gols e 47 assistências em 270 partidas. Além disso, foi campeão da Champions League (duas vezes), do Mundial de Clubes (duas vezes), de La Liga (três vezes), Supercopa da Espanha (três) e a Copa do Rei (uma).