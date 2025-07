Jornal avalia saída de Samuel Lino do Atlético de Madrid para o Flamengo

Diário Marca afirma que última temporada do atacante brasileiro foi marcada por atuações irregulares e destaca ida para o Rubro-Negro

O atacante Samuel Lino deixou o Atlético de Madrid e agora vai jogar no Flamengo. Diante disso, o jornal “Marca” não viu a saída do atleta como surpresa e destacou o saldo positivo da venda para o Rubro-Negro. O brasileiro foi o destaque do clube espanhol na temporada 2023/24, mas perdeu espaço em 2024/25.

“A venda do ponta não é surpresa. Ele continuará sua carreira no Flamengo após o clube brasileiro vencer a competição com o Napoli, outro time que o queria. O preço líquido de mais de 20 milhões de euros pelo qual foi vendido representa um ganho de capital significativo para o Metropolitano”, disse o jornal Marca.