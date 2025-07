Fluminense tenta a contratação de Santiago Moreno, do Portland Timbers

O Fluminense segue no mercado e tenta reforçar seu elenco para a sequência da temporada. Assim, o clube busca a contratação do atacante colombiano Santiago Moreno, do Portland Timbers, e apresentou uma proposta na casa de 4 milhões de dólares (R$ 22,3 milhões). A informação é do portal “ge”.

Revelado pelo América de Cali, adversário do Fluminense nas oitavas da Sul-Americano, o jogador teve quatro temporadas pelo clube colombiano antes de ingressar na equipe da MLS. Ainda pelo clube de Cali, ele conquistou o Apertura.

Nesse sentido, o atleta atua pela ponta direita e já fez 110 jogos pela equipe norte- americana, com 22 gols marcados e 29 assistências, até o momento.

Além de Santi Moreno, o Fluminense negocia com os atacantes Vitinho e Hinestroza. O primeiro está livre no mercado após deixar o Al-Ettifaq, Arábia Saudita, enquanto o segundo defende as cores do Atlético Nacional, da Colômbia. Quem também está no radar tricolor é o meio-campista Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, da África do Sul.