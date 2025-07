Fluminense ganha concorrência na disputa pela contratação de Lucas Ribeiro

Clube do Qatar também formaliza proposta por brasileiro, destaque do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes, nos EUA

O Fluminense iniciou conversas para tentar contratar Lucas Ribeiro, destaque do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No entanto, o clube carioca ganhou um concorrente do Qatar, que também formalizou uma proposta pelo meio-campista. A favor do Tricolor, pesa o desejo do atleta de atuar no futebol brasileiro, algo que pode ser benéfico na disputa salarial.

Dessa forma, o jogador, no momento, tem dois empresários. Um deles é mais atuante no Brasil, enquanto outro fica no continente africano. A informação é do portal “ge”.