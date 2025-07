Fluminense fará proposta por Nino, do Zenit

Tricolor quer repatriar o zagueiro, considerado titular absoluto na Rússia; boa relação do Flu com os russos pode ser o trunfo

De acordo com o “ge”, em publicação desta quarta-feira (30/7), o Tricolor deseja a repatriação do defensor, campeão da Libertadores em 2023. O Zenit, no entanto, fará jogo duro, já que Nino é titular absoluto desde sua chegada, em 2023/24. Além disso, seu contrato vai até junho de 2028.

Através do presidente Mário Bittencourt, o Fluminense já contactou o staff do atleta, que sinaliza positivamente por um retorno ao clube onde virou ídolo. Assim, o Tricolor apostará na boa relação que tem com os russos para formalizar uma proposta ainda nesta janela de transferências.

Nino se valorizou após a conquista da Libertadores e, claro, pelos bons cinco anos em que atuou nas Laranjeiras, oriundo do Criciúma. Foram 246 jogos com a Armadura Tricolor, com direito a 13 gols. Dessa forma, o ex-capitão do Flu chamou a atenção do Zenit, que, em janeiro de 2024, pagou 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões à época) para contar com o jogador. Desde então, foram 52 partidas, com dois gols e uma assistência, conquistando a Liga Russa e a Copa da Rússia.