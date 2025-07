Flamengo avança em negociações para contratar Lucas Beltrán, da Fiorentina

O Flamengo segue bem intenso nesta janela de transferências. O Rubro-Negro, que já contratou quatro jogadores, está em negociações avançadas para fechar com o atacante Lucas Beltrán, da Fiorentina, da Itália. A diretoria rubro-negro já se acertou com os italianos referente aos valores pela contratação do argentino de 24 anos. A informação é do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, especialista em mercado de transferência.

No momento, o Flamengo tenta convencer o atacante argentino a retornar ao futebol sul-americano. Revelado pelo River Plate, da Argentina, Lucas Beltrán se transferiu para o futebol europeu em agosto de 2023, quando foi contratado por 20 milhões de euros pela Fiorentina.