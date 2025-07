Fagner acusa Pottker: ‘Falou que queria ter me quebrado’

Lateral-direito do Cruzeiro reclama de falta dura de atacante durante empate com o CRB pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Após o empate do Cruzeiro sem gols com o CRB, nesta quarta-feira (30), Fagner reclamou da entrada que ele sofreu de William Pottker nos acréscimos. O lateral-direito, inclusive, afirmou que o atacante do time alagoano reforçou que teve a intenção de machucar. Fagner e Pottker, aliás, discutiram após o jogo. O jogador do CRB recebeu cartão amarelo, enquanto o lateral do Cruzeiro voltou para casa com uma bota de proteção no pé direito.