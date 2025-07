Dorival Júnior será o décimo técnico do Corinthians a enfrentar o Palmeiras de Abel

Timão já teve 14 treinadores desde a chegada do português no rival, mas cinco deles não chegaram a enfrentar o Verdão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians volta a encarar seu maior rival em um duelo de mata-mata nesta quarta-feira (30/7), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário será novamente o Palmeiras de Abel Ferreira, velho conhecido em confrontos decisivos recentes e com quem o Timão terá seu primeiro encontro na história da competição nacional eliminatória.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após conquistar o título do Campeonato Paulista com Ramón Díaz, superando justamente o Palmeiras na decisão, o Corinthians tenta repetir o feito em novo confronto direto. Mas o cenário é diferente. Afinal, o comando alvinegro mudou. Agora, a responsabilidade está nas mãos de Dorival Júnior, que terá a missão de conter a consistência alviverde e escrever sua própria marca no clássico. Questionado nos bastidores por resultados irregulares no Brasileirão, Dorival será o décimo treinador efetivo do Corinthians a encarar o Palmeiras desde que o técnico português desembarcou no futebol brasileiro, em 2020. Somando os interinos, o número sobe para 14 comandantes diferentes no rival desde a chegada de Abel. A lista de técnicos que estiveram à frente do Corinthians neste período inclui Vagner Mancini, Sylvinho, Vítor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, António Oliveira, Ramón Díaz e agora Dorival Júnior. Entre os interinos, Danilo, Thiago Kosloski, Raphael Laruccia e Orlando Ribeiro também conduziram o time em diferentes momentos. Destes, apenas Cuca, Mano Menezes, Thiago Kosloski, Raphael Laruccia e Orlando Ribeiro não enfrentaram o Palmeiras de Abel.

Corinthians muda enquanto rival tem técnico consolidado Enquanto o Corinthians atravessa anos de instabilidade técnica, o treinador português se consolidou como símbolo de continuidade e conquistas no rival. Desde sua estreia, Abel Ferreira empilhou títulos, consolidando uma era de protagonismo. No histórico do Dérbi sob o comando de Abel, a vantagem é claramente alviverde. Afinal, são 18 jogos, com oito vitórias do Palmeiras, sete empates e apenas três triunfos corintianos. Contudo, foi justamente na única final em que ambos os clubes se enfrentaram, que o técnico português viu seu domínio ser quebrado. Na decisão do Paulistão de 2025, o Corinthians, então treinado por Ramón Díaz, conseguiu vencer o Palmeiras, após vencer no Allianz e empatar em Itaquera e ficar com o troféu. Além disso, o Timão frustrou a tentativa de Abel em conquistar o inédito tetracampeonato estadual consecutivo.