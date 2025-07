De volta após lesão, Coutinho comenta empate do Vasco com o CSA

Meia-atacante foi a campo na etapa final, desperdiçando duas oportunidades em 0 a 0 em Maceió (AL); veja o que ele disse / Crédito: Jogada 10

O meia Philippe Coutinho comentou o empate em 0 a 0 do Vasco contra o CSA, nesta quarta-feira (30/7), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o apito final, o jogador falou ainda no gramado do Rei Pelé, em Maceió (AL), sobre a dificuldade que o Cruz-Maltino vem tendo para reencontrar o caminho das vitórias na temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De volta após quatro jogos fora por lesão, o craque admitiu o momento difícil, mas crê que a equipe vem melhorando de rendimento apesar dos resultados adversos. LEIA MAIS: Veja as atuações do Vasco no empate contra o CSA “É um momento difícil, porque os resultados não são positivos, como a gente esperava a cada jogo. Mas eu acho também, nesses jogos que eu fiquei fora, pude acompanhar, na minha avaliação o time tem jogado bem. Tiveram jogos que a gente merecia ganhar. Claro que quando a vitória não vem, fica uma pressão muito grande, mas faz parte. Time grande é assim”, iniciou.

Coutinho, então, comentou mais especificamente sobre o empate contra o CSA. Para ele, a boa atuação defensiva do time alagoano foi o que atrapalhou o Vasco. “E falando de hoje, era um jogo que a gente tinha que movimentar a bola rápido, a gente tentou fazer isso. Estava difícil furar o bloqueio deles defensivamente, mas tem o jogo de volta. Era bom a gente terminar inteiro para decidir em casa”, disse. Coutinho convoca torcida do Vasco Por fim, o craque voltou a adotar tom otimista, convocando o torcedor a comparecer no jogo da volta, na próxima quinta-feira (7/8), em São Januário.