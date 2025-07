Davide celebra boa fase dos laterais do Botafogo, os garçons da noite

Cobiçados por clubes da Premier League, Cuiabano e Vitinho voam em triunfo do Glorioso sobre o Bragantino, no Colosso do Subúrbio

No 1 a 0, aliás, Ancelottinho chamou Vitinho para uma conversa. Após o jogo, o italiano, questionado pela equipe de reportagem do Jogada10 , revelou como foi o papo com o defensor e aproveitou para enaltecer o bom trabalho do camisa 2.

Criticado por algumas falhas ofensivas nos últimos compromissos do Botafogo, Vitinho deu a resposta que a torcida esperava na vitória do Glorioso sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0, nesta terça-feira (29), no Estádio Nilton Santos , pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral-direito se projetou nas costas da zaga do Bragantino, atacou os espaços e rolou para Montoro abrir o placar. Minutos depois, foi a vez de o lateral-esquerdo Cuiabano colocar a bola na medida para Barboza ampliar para o Mais Tradicional.

“A conversa foi sobre uma questão defensiva. Falava com ele para corrigir o corredor pela direita. Vitinho jogou muito bem hoje (terça-feira). Ele tem uma relação muito boa com o Artur. Foi um trabalho muito bem feito na primeira parte. Temos que repetir isso. Só não vou dizer como ele tem de jogar porque ainda temos um jogo de volta pela frente”, brincou Davide, na sala de imprensa do Colosso do Subúrbio.

Botafogo está bem servido

Do outro lado do campo, Cuiabano também segue voando. Contra o Massa Bruta, ele começou o jogo como titular para Alex Telles ter um descanso. O camisa 66 deu conta do recado. Assim, recebeu elogios do chefe.

“Ele tem características diferentes que nos dão a possibilidade de trocar em uma partida ou no segundo tempo. É um jogador que tem muitas qualidades, mas pode melhorar em alguns aspectos. Tem um cruzamento muito bom, na parte ofensiva pode ser decisivo com passes e com gols, como no jogo com o Sport. Então, seguramente, é um jogador jovem que pode ajudar muito”, respondeu.

Curiosamente, os dois, cobiçados, receberam assédio da Premier League nesta janela. Cuiabano despertou o interesse do Nottingham Forest. Vitinho, do Burnley. O Botafogo, no entanto, rechaçou vendê-los.