Davide Ancelotti avisa: Danilo fará a estreia contra o Cruzeiro

O técnico Davide Ancelotti disse que o volante Danilo, principal contratação do Botafogo nesta janela, fará sua estreia contra o Cruzeiro. O duelo pelo Brasileirão será neste domingo, no Nilton Santos. A declaração rolou na noite desta terça-feira, na coletiva após a vitória por 2 a 0 do Glorioso diante do Bragantino , pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogo com o Cruzeiro vale pela 18ª rodada do Brasileirão e será um duelo entre times que estão muito dentro da briga pelo título. A Raposa é vice-líder, com 34 pontos. O Botafogo está em sexto, com 26, porém com dois jogos a menos. Caso vença a Raposa, estará à frente do rival mineiro em pontos perdidos. A liderança é do Flamengo, com 36 pontos.

Contra o Bragantino, o Fogão venceu por 2 a 0, gols de Montero e Barboza. Assim, abriu vantagem para a volta, que será em Bragança Paulista. Afinal, pode até perder por um gol que avança às quartas. Neste duelo, Newton e Marlon Freitas foram os dois volantes, e a tendência é que Newton perca a posição para Danilo.

