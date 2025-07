Cruzeiro x CRB, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

O Cruzeiro recebe o CRB, nesta quarta-feira (30), às 19h30, de Brasília, no Mineirão, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A Raposa vai bem na Série A do Brasileirão e, mesmo com a derrota na rodada passada, sustenta a vice-liderança. O CRB vem se recuperando na Série B e espera um bom resultado. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 18h (de Brasília) sob o comando de Christian Rafael, que também estará na cobertura.