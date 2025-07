Cruzeiro empata com o CRB e deixa Mineirão sob vaias

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (7/8), às 21h. Antes, no entanto, o Cruzeiro visita o Botafogo no domingo (3), pelo Brasileirão, às 16h. Na mesma data e hora, a equipe alagoana visita a Chapecoense, mas pela Série B.

O Cruzeiro jogou em casa, foi melhor em campo, mas não saiu do 0 a 0 com o CRB, nesta quarta-feira (30) pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Dessa forma, o time saiu vaiado do Mineirão, afinal, chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer (antes, empate com o Corinthians e derrota para o Ceará).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como foi o primeiro tempo

O Cruzeiro terminou o primeiro tempo com mais posse de bola (53%) e mais finalizações (10 a 8). No entanto, a Raposa perdeu o controle em alguns momentos, e viu o CRB flertar com o primeiro gol do jogo. O time mineiro foi quem levou perigo primeiro, com Eduardo aproveitando cruzamento de Fagner. O Galo respondeu com Thiaguinho, enquanto a equipe comandada por Léo Jardim aplicou a tréplica com Kaio Jorge.

Aos 20, Fagner acionou Gabigol, que chutou na trave. Embalada, a Raposa viu Wanderson desperdiçar duas grandes oportunidades, aos 31 e aos 35. O CRB ainda criou algumas jogadas interessantes, mas ninguém foi para o intervalo vencendo.

Raposa não acha o caminho do gol

O Cruzeiro voltou do intervalo com Matheus Pereira no lugar de Wanderson. O meia melhorou o poder de criação da Raposa e colaborou para minar qualquer chance do CRB incomodar. Mas a primeira grande oportunidade veio com Fagner, aos 2. O lateral-direito fez grande jogada individual, invadiu a área, chutou “onde a coruja dorme”, mas viu Matheus Albino fazer linda defesa.

O camisa 10 não demorou a dar o ar da sua graça e logo começou a criar jogadas interessantes, mesmo que não estivessem se convertendo em chances reais. Aos 18, ele cobrou falta, mas sem perigo. Oito minutos depois, Fagner invadiu a área novamente e caiu. Edina Alves Batista marcou pênalti, mas o VAR interveio, e a árbitra marcou simulação.