Conversas se arrastam, e Botafogo cogita desistir de negócio por Dantas

O Botafogo tenta a contratação de mais um zagueiro para o restante da temporada. Com isso, segue as conversas por Dantas, do Novorizontino, mas já cogita desistir do negócio. Afinal, o clube paulista não pretende liberar o atleta de forma imediata por causa da disputa da Série B, visto que segue no G4 e sonha com o acesso no fim do ano. A informação é do portal “ge”.

O Alvinegro fez uma proposta de R$ 8 milhões, que agradou a ambas as partes para uma possível conclusão da transação. No entanto, os paulistas entendem que para liberar o jogador a quantia deve ser paga à vista.