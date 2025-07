Consistente, Botafogo exibe futebol de alto nível na Copa do Brasil

O Botafogo precisava conciliar desempenho e resultado para referendar o início do trabalho do técnico Davide Ancelotti, sobretudo pelo anticlímax da última rodada do Campeonato Brasileiro. Este casamento ocorreu, enfim, nesta terça-feira (29), no Estádio Nilton Santos, na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Glorioso brindou o público com 30 minutos de altíssimo nível, tempo suficiente para construir um bom resultado para a volta, na próxima semana, em Bragança Paulista. Bom score e com margem para o elenco não baixar a guarda.

De novo, Botafogo?

As primeiras imagens do Botafogo no encontro desta terça-feira (29) eram as mesmas do segundo tempo de sábado (26), no empate contra o Corinthians por 1 a 1, também no Colosso do Subúrbio, pelo Brasileirão. Permissivo nos 15 primeiros minutos, o time concedia liberdade para o Bragantino chegar ao gol de John e não concatenava nenhuma trama de ataque interessante. A bola, aliás, batia em Cabral, escapava dos pés de Savarino e voltava para o Massa Bruta, um time, até então, mais organizado e de muita qualidade. Foram momentos de afobação e nervosismo diante de um bom adversário.