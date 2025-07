Com ídolos de Corinthians e São Paulo, canal de Galvão Bueno transmitirá jogos internacionais

Galvão Bueno é um dos sócios do canal N Sports; Seis jogos internacionais serão transmitidos nos próximos dias

Assim, o canal vai transmitir a partida entre Benfica e Sporting, pela Supertaça de Portugal e também amistosos do Barcelona durante a pré-temporada. O clube espanhol, portanto, vai enfrentar o FC Seoul e Daegu FC.

A N Sports, canal que tem Galvão Bueno como sócio, vai transmitir seis jogos na Europa. Além disso, vai contar com participações especiais nas transmissões: o jornalista Mauro Beting e os ex-jogadores Zé Sérgio e André Santos.

Zé Sérgio, ex-jogador com passagens pelo São Paulo, Santos e Seleção Brasileira nas décadas de 70 e 80, contou sobre o convite para voltar a comentar depois de anos longe da função.

As partidas serão narradas por Chico Pedrotti, Marcelo Ferrantini, Luiza Santana e Gerson Júnior. Os comentários ficarão por conta de Vinicius Machuca, que apresenta o programa semanal O Brabo Tem Nome.

Outros amistosos que vão passar no canal é a partida entre Twente e Udinese e também o confronto Ajax e Mônaco. Por fim, a N Sports transmitirá pela primeira vez uma partida da Champions League. Na quarta-feira (6), às 16h (de Brasília), Feynoord e Fenerbahçe se enfrentam no jogo de ida pela fase pré-eliminatória da competição.

“Uma honra aceitar o convite da N Sports e retornar às transmissões de futebol depois de quase 20 anos. O Brasil tem essa dificuldade em preservar a memória, então será uma oportunidade de reviver alguns momentos da carreira e comentar um jogo deste grande elenco do Barcelona. Um time que teve uma época de ouro com Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Iniesta, Xavi, Messi, Neymar, Suarez e os treinadores Cruyff e Guardiola, mas que precisou se renovar com novos talentos, muitos da casa que formam boa parte da seleção espanhola”, disse.

Vale ressaltar, portanto, que o ex-jogador André Santos, ídolo do Corinthians, também fará parte do quadro de comentaristas nos confrontos que a N Sports vai transmitir nos próximos dias.

