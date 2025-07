Cano e John Kennedy, do Fluminense, reencontram o Inter em mata-matas após Glória Eterna

Atacantes vivem momentos diferentes daquele confronto de 2023 e tentam ajudar o Tricolor a reagir depois do Mundial / Crédito: Jogada 10

Menos de dois anos depois, Cano e John Kennedy, dupla marcante no título do Fluminense no título da Libertadores de 2023, reencontraram o Internacional em mata-matas, agora pela Copa do Brasil. Na época, os dois estufaram a rede do Colorado, em uma virada pela semifinal do torneio continental e colocaram o Tricolor na decisão contra o Boca Juniors. No entanto, o cenário de suas respectivas carreiras estão bem diferentes. O argentino teve, em 2024, sua pior temporada desde que chegou ao futebol brasileiro. Teve dificuldades físicas e estufou a rede em apenas sete oportunidades, perdendo espaço para Kauã Elias, que atualmente defende o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 2025, o atleta já estufou a rede em 16 oportunidades. Entretanto, teve uma lesão no joelho esquerdo, no ligamento colateral medial, antes da disputa do Mundial de Clubes. Em solo norte-americano, o camisa 14 chegou recuperado, mas não rendeu o esperado e teve dificuldades. Contudo, foi importante ao abrir o placar, logo no primeiro tempo, nas oitavas de final contra a Inter de Milão. Retorno ao Tricolor e busca por ritmo de jogo Depois de defender as cores do Pachuca, por empréstimo, John Kennedy voltou ao Tricolor a pedido do técnico Renato Gaúcho. Ele havia perdido espaço no clube mexicano e agora tenta adquirir ritmo de jogo. Naquela temporada, o atacante chegou a ser emprestado à Ferroviária, de Araraquara, mas deu a volta por cima sob a batuta de Fernando Diniz e teve o momento mais brilhante da carreira, até aqui.