Balbuena é apresentado, cita paraguaios históricos do Grêmio e mira Copa do Mundo

Reforço para a sequência da temporada, o zagueiro Fabián Balbuena foi apresentado pelo Grêmio nesta quarta-feira (30). O jogador falou sobre o acerto com o Imortal e os motivos da escolha, citando o desejo de disputar a próxima Copa do Mundo. O agora camisa 13 do Tricolor citou ainda outros jogadores paraguaios que fizeram história no clube, como Arce e Rivarola, e brincou com o compatriota Villasanti. Dessa maneira, Balbuena entra em sua terceira passagem pelo futebol brasileiro. Afinal, jogou em duas oportunidades pelo Corinthians. Agora, após três temporadas no Dínamo de Moscou, tem a oportunidade de lutar por uma vaga no Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Primeiramente venho para uma instituição muito grande como o Grêmio, muitos jogadores paraguaios passaram por aqui, eu já ouvi falar muito bem do time antes de vir e conhecer pessoalmente. Também que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo, eu estava procurando isso aí. E a tabela da seleção também, que tem um tempo curto para a próxima data Fifa, a gente está tentando classificar para o Mundial e para mim isso é muito importante. Então esses três fatores e também minha família, que gostou muito da ideia de voltar para o Brasil", declarou o novo camisa 13. Balbuena revela papo com paraguaios históricos do Grêmio Aliás, o zagueiro teve relação com compatriotas históricos do Grêmio. Chiqui Arce foi técnico do jogador na seleção paraguaia, enquanto Rivarola tinha uma relação próxima por ser empresário. Ainda citou Villasanti, com quem atuará no Tricolor. "Teve uma época da minha carreira que eu passava muito tempo com o Catalino Rivarola, ele me falava maravilhas do clube. Também o Chiqui Arce, na época da seleção, ele falou muito. Muito bem do Felipão também, que trabalha com ele, o Gavilán, o Cristian Riveros também, eu compartilhei com ele na seleção. E o Villasanti, que pediu para eu falar que foi ele quem decidiu para eu vir para cá. Então, todos eles falaram muito bem do clube e quando eu vim eu presenciei isso. É um clube muito ordenado, um clube que põe à disposição do jogador todas as comodidades para que o jogador possa só pensar em poder trabalhar bem e render dentro de campo". O Grêmio tinha uma lacuna grande no setor defensivo, e a chegada de Balbuena supre essa necessidade, principalmente para atuar do lado direito. Atualmente, o canhoto Wagner Leonardo tem jogado ali, ao lado de Kannemann.

“Eu venho preparado para ajudar o time. Eu não vou falar que eu venho para ser titular absoluto, porque isso seria uma falta de respeito com meus companheiros. Acho que qualquer um pode jogar, tanto que eu não sei se o Kannemann está jogando pelo lado direito, isso fala muito bem dele, que é muito difícil ver um jogador canhoto, um zagueiro canhoto, atuar pelo lado direito. E pelo que eu vi no grupo, acho que é um grupo muito, muito bom, de pessoas, primeiro. E qualidade técnica também. Eu acredito que vou me entrosar muito bem e poder tentar ajudar dentro de campo”, afirmou o reforço. Reforço passou duas vezes pelo Corinthians Para atuar na próxima rodada do Brasileirão, Balbuena precisa ser regularizado até a próxima sexta-feira (1). Afinal, no sábado, a equipe visita o Fluminense, no Maracanã, às 21h (de Brasília). Revelado pelo Cerro de Franco, Balbuena destacou-se por Nacional e Libertad, do Paraguai, antes de chegar ao Corinthians em 2016, para sua primeira passagem. Na época, disputou 130 partidas, com 11 gols marcados. Conquistou dois estaduais e um Brasileirão.