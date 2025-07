Bahia vence o Retrô na ida e se aproxima das quartas da Copa do Brasil

Tricolor poupa jogadores na Arena Fonte Nova e leva vantagem do empate para o jogo da volta

O Bahia levou sustos, mas deu um passo rumo à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (30), o Tricolor venceu o Retrô por 3 a 2, e leva a vantagem do empate para o jogo da volta, em Recife. Lucho Rodríguez, duas vezes, e Willian José marcaram os gols da vitória. Enquanto Diego Guerra e Mascote, nos minutos finais da partida, balançaram a rede para a equipe visitante. Após o apito final, os torcedores vaiaram a equipe na Arena Fonte Nova.

O técnico Rogério Ceni poupou o máximo de jogadores que pôde para enfrentar o Retrô nesta quarta-feira. Alguns titulares entraram no segundo tempo, enquanto o placar estava 2 a 1 para o Bahia, e o Retrô conseguiu levar perigo ao gol de Ronaldo. Assim, os donos da casa cresceram de produção e o atacante Willian José, que saiu do banco, ampliou. Porém, o time se desconcentrou nos minutos finais e os visitantes descontaram o placar em um bate-rebate na pequena área.