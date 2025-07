Argentino do Internacional é um dos autores da suposta traição, segundo jornalista

Quatro jogadores do Colorado se envolveram em caso extraconjugal com torcedora e filha de um empresário influente no clube

O Internacional ganhou os holofotes de manchetes de fofoca, na última terça-feira (29). De acordo com informações do jornalista Léo Dias, quatro jogadores do Colorado estariam envolvidos em traições às suas respectivas esposas em caso com uma torcedora e filha de um influente empresário do clube.

Um dos jogadores em questão que traiu sua esposa é o lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, segundo o comunicador. Os relatos indicam que o argentino teve um encontro com a torcedora do Internacional em um posto de gasolina, no dia 10 de julho. Inclusive, os rumores apontam que todos os quatro atletas organizaram os “dates” de forma discreta. O jornalista ainda divulgou alguns prints de conversa entre Bernabei e a filha do empresário.