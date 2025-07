Thomas Muller define futuro e vai jogar na MLS

Thomas Muller está com o futuro definido. Após encerrar sua longa trajetória no Bayern de Munique, o atacante alemão vai jogar na América do Norte. De acordo com a imprensa alemã, ele acertou com o Vancouver Whitecaps, do Canadá, e assinou contrato válido até 2028, segundo a imprensa alemã.

