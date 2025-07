Terrabolistas projetam Corinthians x Palmeiras decisivo pela Copa do Brasil

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Brasil 2025, e o primeiro encontro acontece nesta quarta-feira (30/7), às 21h30, na Neo Química Arena. Por um lado, muitos apontam o Verdão como o grande favorito para o confronto. Contudo, por ser um clássico com extrema rivalidade e o primeiro jogo sendo em Itaquera, o Timão pode conseguir igualar as forças e buscar a vaga nas quartas de final.

No podcast “Terrabolistas”, nesta segunda-feira (28/4), a jornalista Aline Bravo acredita que o Palmeiras é o favorito, mas o Corinthians pode igualar na vontade e no apoio do seu torcedor.

“Eu acho que tem um favoritismo, mas eu vou para aquilo que todo mundo fala: clássico é clássico. Os jogadores do Corinthians, mesmo em um momento ruim, vão com sangue no olho, porque do outro lado já tem o Palmeiras. Os caras já não se gostam tanto assim. É um clima pesado, é a torcida cobrando e querendo ganhar do Palmeiras. Não acredito que o Corinthians perca na Neo Química Arena, mas um empate é bem possível”, disse Aline.

Corinthians x Palmeiras tem favorito?

Já para o jornalista Pedrão Fut, o Timão pode fazer um jogo competitivo, principalmente com o retorno de Yuri Alberto, mas o Verdão segue com o favoritismo.

“Eu acredito que a diferença hoje seja um pouco menor. O jogo é na Neo Química Arena, o Palmeiras não vence lá há dois anos. E o Corinthians vai ter, além de um Memphis que vai querer mostrar algo, o retorno do Yuri Alberto. Acho que o jogo será definido no meio de campo. O Dorival ainda tem algumas incertezas. Em contrapartidas este setor do Palmeiras vem sendo o grande trunfo pós Mundial. Acredito que vai ser um jogo mais competitivo do Corinthians, mas com o Palmeiras favorito”, falou.