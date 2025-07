Ter Stegen passa por nova cirurgia em meio a dilema no Barcelona

Goleiro e clube catalão vivem desavenças sobre o tempo de recuperação do alemão e La Liga ficará de olho no caso

Em meio a um momento turbulento em sua relação com o Barcelona, o goleiro Marc Ter Stegen passará por uma nova cirurgia nesta terça-feira (29), em procedimento que será realizado em Bordeaux, na França. O alemão passará por uma intervenção na região lombar, com a mesma especialista que o operou em 2023. O tempo de recuperação gera controvérsias.

Nas redes sociais, o goleiro informou que estará de volta aos gramados em três meses. Já o Barça tem uma perspectiva maior e prolonga o retorno do alemão em até cinco meses. A diferença é importante para o fator extracampo do clube catalão. Caso a previsão de Ter Stegen se concretize, os Cúles não poderiam deixar o arqueiro de fora da lista de inscritos. Entretanto, se a visão do Barcelona estiver certa, os catalães poderão abdicar de parte de seu salário para inscrever novos jogadores.