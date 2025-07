STJD marca julgamento de recurso sobre punição de Vitão, do Internacional

O Internacional terá uma definição sobre a condição do zagueiro Vitão esta semana. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para quinta-feira (31) o julgamento do recurso sobre a punição do defensor. A solicitação do departamento jurídico do Colorado foi aceita, o que possibilitou o jogador a atuar após o retorno do Brasileirão.

Se a decisão for por manter a sanção, Vitão, assim, precisará cumpri-la diante do São Paulo, no Beira-Rio, no próximo domingo (3), e diante do Bragantino, no dia 9 de agosto, no interior de São Paulo. Em junho, o atleta recebeu dois jogos de suspensão por fazer reclamações públicas contra a atuação de arbitragem na derrota para o Corinthians.