Sem opções na lateral-direita, São Paulo pode dar chance a jovem da base

Com apenas Cedric Soares para o setor, Tricolor Paulista pode recorrer ao jovem Maik, para o duelo contra o Athletico, pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

A escassez de opções na lateral direita tem se tornado um desafio para o técnico Hernán Crespo no São Paulo. Com a recente saída de Igor Vinícius, que se transferiu para o Santos, o elenco tricolor conta agora apenas com o português Cédric Soares como opção de ofício na posição.

Diante do cenário, o treinador não descarta recorrer às categorias de base. A principal alternativa é o jovem Maik, revelado em Cotia e destaque na Copinha 2024. Apesar de ainda não ter estreado como profissional, o lateral já foi relacionado para alguns jogos e vem treinando com o grupo principal no CT da Barra Funda, em processo de transição do sub-20 para o elenco profissional. Aliás, na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no último domingo, Crespo mencionou que o garoto pode ganhar uma oportunidade nos próximos compromissos, caso apresente bom desempenho nos treinamentos. "Neste momento, ou temos que inventar uma posição ou esperar que o Maik esteja bem. O próximo jogo, se Maik estiver bem, pode jogar. Vamos ver. Vocês sabem, não temos laterais direitos. Ele está treinando com a gente há três ou quatro dias", afirmou o técnico argentino. Durante a breve passagem de Luis Zubeldía, o zagueiro Ferraresi chegou a ser improvisado na lateral direita. Contudo, ele retornou à zaga sob o comando de Crespo, posição de origem do defensor venezuelano.