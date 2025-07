Seleção Brasileira segue como favorita na Copa América Feminina? Veja análise

As comandadas de Arthur Elias vão a campo nesta terça-feira (29) para encarar o Uruguai em busca da sonhada vaga na finalíssima do torneio

“Brasil e Uruguai, e na outra chave, Colômbia e Argentina no mesmo horário, jogaço. A gente podia pegar a Argentina no final, mas antes a gente tem que passar pelo Uruguai, mas como que o Brasil chega? Acabou o favoritismo? O jogo da Colômbia deixou essa dúvida, né? Será que o Brasil é tão favorito assim?”, questionou o apresentador.

A edição mais recente do podcast ‘Terrabolistas’, do Terra, provocou uma reflexão sobre a condição da Seleção Brasileira Feminina às vésperas da semifinal da Copa América contra o Uruguai. Promovido pelo apresentador Dario Vasconcelos, o debate girou em torno de uma possível queda — ou não — da força brasileira na competição após o empate sem gols diante da Colômbia.

“Acho que as meninas vão enfrentar um cenário muito parecido, do Uruguai também tentando entrar na mente, também tentando usar e abusar das provocações… Se fala de uma diferença técnica abissal entre a seleção e as outras concorrentes do futebol sul-americano. É claro que a gente não pode tentar adivinhar as nuances desse jogo, uma expulsão aqui, uma briga ali, mas pela bola, o Brasil é favorito”.

Menos cético, Pedro Fut reiterou o favoritismo brasileiro ao título, apesar das falhas e dificuldades técnicas enfrentadas em alguns jogos. Para o convidado especial, as meninas ainda ostentam superioridade evidente diante das demais seleções do continente.

A Seleção Brasileira encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo B com 10 pontos, numa campanha que incluiu vitórias expressivas e a defesa invicta. Isso serve mesmo para o questionável desempenho diante da Colômbia. O Uruguai, por sua vez, avançou em segundo lugar no Grupo A, somando sete pontos.

No ataque, o destaque brasileiro está dividido entre Kerolin e Amanda Gutierres, ambas com três gols. Duda Sampaio e Yasmin balançaram as redes duas vezes cada, enquanto Luany também contribuiu com dois tentos.

