SBT e Globo prometem disputa por direitos de transmissão da Libertadores

A Globo e o SBT prometem travar disputa pelo direito de transmissão da Libertadores no ciclo de quatro anos entre 2027 e 2030. A emissora da família Abravanel sinalizou à Conmebol que fará uma proposta. Isso porque a sua pretensão é retomar a possibilidade de exibir o torneio continental como já ocorreu entre 2020 e 2022. As negociações devem ter início no último trimestre do ano e a expectativa é de que haja uma definição nos primeiros meses do ano que vem. Inclusive, também incluem a permissão de exibir as partidas das edições de 2027 a 2030 da Sul-Americana.

A Record ainda analisa se participará das tratativas que serão conduzidas pela agência FC Diez Media. O objetivo do grupo de comunicação da família Marinho é seguir com os direitos de transmissão da Libertadores. A Globo tem a permissão para transmitir os jogos da competição na TV aberta desde 2023. Portanto, realizará uma oferta para estender o contrato com a Conmebol e ter o aval de exibir as partidas das edições entre 2027 e 2030 do torneio continental.