São Paulo deve encarar Athletico-PR sem um zagueiro no banco de reservas

Com Ferraresi suspenso e com um esquema de três defensores adotado por Crespo, Tricolor pode ter setor desfalcado em jogo da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O São Paulo pode ter um desfalque incomum no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, nesta quinta-feira (31/7), às 19h (de Brasília), no Morumbis. Com a suspensão de Ferraresi, o técnico Hernán Crespo corre o risco de não ter nenhum zagueiro no banco de reservas para o confronto.