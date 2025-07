Samuel Lino desembarca no Rio para assinar com o Flamengo

Atacante passará por exames para acertar o vínculo por três temporada e depois conhecerá o Ninho do Urubu e o restante do elenco

Mais um reforço do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro para assinar contrato. Desta vez, o atacante Samuel Lino, de 25 anos, chegou à cidade através do Aeroporto Internacional Tom Jobim para passar por exames médicos e assinar vínculo de três anos com o clube carioca.

Vale destacar que o desembarque ocorreu com quase três horas de atraso em relação à previsão inicial. Mesmo assim, contou com a recepção de alguns torcedores, que aguardaram a chegada do atleta.