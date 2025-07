Presidente do Corinthians descarta rescindir com Memphis Depay

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Corinthians não estuda. Não foi tratado nenhum assunto deste até o momento. Se vazou qualquer tipo de informação, essas informações não são verdadeiras. Tudo que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato. Ele cumpre a parte dele e o Corinthians cumpre a sua parte. Toca o barco para a frente”, disse Stabile.

Memphis, que tem contrato com salário acima de R$ 1 milhão mensais, ainda recebe luvas e bonificações por metas de desempenho, como presença em jogos e participações em gols. Em agosto, vencem as gratificações pela primeira fase do contrato. Aliás, o jogador já tem R$ 9,4 milhões assegurados, com possibilidade de aumento, dependendo do rendimento nas partidas restantes do mês. Contudo, a partir de setembro, o clube terá de pagar mais 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões), referentes à segunda parcela das luvas.

Mesmo com o planejamento para entrada de recursos em agosto, como os R$ 50 milhões da Nike pela renovação contratual, o clube não tem liquidez para arcar com os pagamentos à vista. Por isso, busca com Memphis um acordo de parcelamento, o que também deve ser feito com outros atletas do elenco.

“Existe um contrato e vamos cumprir. Não tem como ser diferente. Ele está trabalhando dentro daquilo que estava estabelecido em contrato e nós estamos cumprindo também. Pagamos, está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Pagamos direitos de imagem, premiação e vamos cumprir com as outras duas parcelas combinadas dentro do cronograma estabelecido”, completou o mandatário.