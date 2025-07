Por mais minutos, Echeverri pode se transferir para a Itália

De acordo com informação do diário espanhol As, o meio-campista argentino Claudio Echeverri, do Manchester City, pode estar de mudança dentro do futebol europeu. Ao menos, no que depender das pretensões da Roma.

Segundo o referido veículo, a avaliação do técnico romanista, Gianfranco Gasperini, é de que o plantel precisa de um nome com características de armação as quais Echeverri apresenta. Além disso, outro ponto que poderia seduzir o atleta de 19 anos de idade a aceitar uma possível proposta dos italianos seria a de ter mais espaço do que conta, na atualidade, sob a batuta de Pep Guardiola.