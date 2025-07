Pioneira! Raça Rubro-Negra vive marco na história com criação de núcleo para autistas

A tradicional Raça Rubro-Negra se tornou pioneira entre organizadas do país ao oficializar a criação de um setor exclusivo voltado à inclusão de torcedores com transtorno do espectro autista. Denominada ‘Raça Autista’, a iniciativa representa um marco sem precedentes entre movimentos de torcidas nacionais e se reserva a um ambiente pensado para “acolhimento, respeito às necessidades sensoriais e visibilidade no estádio”.

Em vídeo, Dudu Benfica, membro do departamento jurídico da organizada, anuncia a novidade ao lado de Pepe, um dos representantes da torcida. A publicação viralizou rapidamente e trouxe consigo uma forte carga simbólica: a nova bandeira da Raça Autistas está oficialmente inserida entre os símbolos tradicionais da RRN.