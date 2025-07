Parou tudo! Yuri Alberto chama atenção com Lamborghini roxa no interior de SP; veja

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, parou São José dos Campos, no interior de São Paulo, durante a comemoração do aniversário de 258 anos da cidade. O jogador usou sua Lamborghini roxa para desfilar entre os moradores no último domingo (27).

Assim, o jogador apareceu na rua Manoel Borba Gato, na região central da cidade, no período da tarde. No local, os moradores estavam acompanhando a apresentação da Esquadrilha da Fumaça.