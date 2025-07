Mbappé é o novo camisa 10 do Real Madrid

O Real Madrid anunciou oficialmente nesta terça-feira (29) que Kylian Mbappé será o novo camisa 10 do time. O atacante francês herda o número que pertencia a Luka Modric, que deixou o clube rumo ao Milan após oito temporadas com a numeração. A nova camisa 10 do atacante francês chega às lojas oficiais nesta quarta-feira, e a expectativa aponta para uma grande procura.

