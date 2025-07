Marlon enaltece vitória para dar confiança ao Grêmio no Brasileirão

O Grêmio conseguiu aliviar a pressão e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (29), o Tricolor bateu o Fortaleza por 2 a 1 e encerrou uma sequência de três partidas sem vencer no torneio, cinco se somarmos todas as competições.

O resultado traz confiança para o time tricolor para a sequência da temporada. Essa é a avaliação do lateral-esquerdo Marlon. O jogador pontuou que as coisas são mais emotivas no Grêmio e que é necessário manter o trabalho para conseguir reencontrar a confiança.