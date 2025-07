Marcos Antônio se reinventa e vira peça-chave na evolução do São Paulo

Volante vive ótimo momento, atinge recorde de assistências na temporada e agora tenta convencer a diretoria a comprar seus direitos econômicos / Crédito: Jogada 10

O São Paulo mostra sinais claros de crescimento sob o comando do técnico Hernán Crespo. Afinal, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota desde a chegada do argentino, o time ganhou nova dinâmica tática, identidade em campo e, principalmente, protagonistas redescobertos. Um deles é Marcos Antônio, que vive seu melhor momento com a camisa são-paulina.

Recuperado de uma lesão na coxa e com contrato de empréstimo renovado até meio de 2026, o volante tem sido fundamental na reconstrução do meio-campo. Apesar de já ter tido bons momentos com o ex-técnico Luis Zubeldía, foi com Crespo que seu papel cresceu ainda mais. Especialmente após a lesão de Oscar, que abriu espaço para um novo esquema tático com três volantes. Ele já acumula quatro assistências na temporada, número que representa a melhor marca de sua carreira. Sob comando de Crespo, foram duas delas, diante de Juventude e Fluminense. Contra o Tricolor Carioca, inclusive, ele participou ativamente das jogadas ofensivas, construiu a jogada que terminaria em um pênalti desperdiçado por Luciano e deu o passe para o segundo gol na vitória por 3 a 1. Marcos Antônio tem aproveitado bem a nova liberdade em campo. Crespo exige que seus meio-campistas se revezem entre chegar à área e recompor defensivamente, e o camisa 8 tem conseguido atacar os espaços vazios da zaga adversária com boa leitura e agilidade. Assim, reforça um de seus pontos fortes desde os tempos de Shakhtar Donetsk e Lazio: a velocidade na transição e os passes curtos e verticais. Clube vai comprar o jogador em definitivo? A fase atual também virou reflexo da confiança renovada pelo clube. O São Paulo estendeu o contrato de empréstimo junto à Lazio, da Itália, até junho de 2026, com opção de compra fixada em cerca de R$ 25 milhões. Se continuar nesse ritmo, é provável que o Tricolor decida exercer esse direito.